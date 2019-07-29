تراند اليوم : هذا ما قاله الفنان الراحل ‘‘فاروق الفيشاوي’’ عن اليمن وجعل اليمنيين يترحمون عليه

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت الفنانه اليمنية المعتزلة رنا الحداد ابنة الفنان اليمني الكبير والاعلامي القدير عبدالرحمن الحداد ان الفنان فاروق الفيشاوي كان يحب اليمن .



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واضافت الحداد في منشور لها بصفحتها على فيسبوك ناعيه رحيل الفنان المصري الكبير انه قال لها يوما يارنا ..اليمن السعيد سوف يعود سعيدا واضافت الحداد في منشورها… اسال من سمع رجائك لبلدي ان يتغمدك بواسع رحمته . شاهد أيضاً: Advertisements

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