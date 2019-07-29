تراند اليوم : فلكي يمني شهير يحدد موعد غرة ”ذو الحجة” وعيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فلكي يمني شهير يحدد موعد غرة ”ذو الحجة” وعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حدد فلكي يمني، يوم الاثنين، موعد ولادة هلال شهر ذو الحجة وعيد الاضحى بالحساب الفلكي، بمدينتي الحديدة ومكة.

وأوضح الفلكي عدنان الشوافي، في بيان مقتضب بصفحته على الفيسبوك، أن هلال شهر ذو الحجة القادم، سيولد صباح الخميس، الموافق الاول من أغسطس 2019، و تحديدا عند الساعة 6:12 صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC+3).

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و أضاف الشوافي بأن هلال غرة ذي الحجة سيغرب على سواحل الحديدة، غرب اليمن، و على مكة المكرمة، غرب السعودية، بعد غروب الشمس بحوالي نصف ساعة.

و نوه الشوافي أن ذلك يعني أن يوم الجمعة الثاني من أغسطس 2019، هو أول أيام شهر ذي الحجة 1440 هـ، بالحساب الفلكي، و بذلك سيكون عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس القادم.

و لفت الشوافي إلى أنه من المتوقع أن يكون الهلال بعد غروب شمس الخميس 1 أغسطس/آب في حدود امكانية الرؤية بالتلسكوب من اليمن و الوطن العربي مع عدم استبعاد أن يكون مرئيا بالعين من غرب موريتانيا في سماء صافية تماماً، و لكنه يكون في حدود إمكانية الرؤية بالعين من القارتين الأمريكيتين خصوصا من المكسيك و الإكوادور.