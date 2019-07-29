تراند اليوم : توكل كرمان تهدد الإمارات

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن توكل كرمان تهدد الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ردت الناشطة السياسية اليمنية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الإثنين، على عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي كما يسمى، والذي كشف نوايا ولاة نعمته في أبوظبي، بتفتيت اليمن وتقسيمه كما يحلمون، مدعياً أن اليمن لن يبقى موحداً.

وقالت الناشطة اليمنية البارزة توكل كرمان في تغريدة ”سيكون يمن موحد رغم أنفك ورغم أنف آل زايد وآل سعود، فإما يمن موحد ومستقل ومستقر وصاحب سيادة من سقطرى حتى صعدة او لن يبقى حجر على حجر في اماراتكم الزجاجية ومملكتكم الشائخة “.!

وكان الأكاديمي الإماراتي ومستشار ابن زايد قد أثار موجة غضب واسعة بين العديد من النشطاء اليمنيين على تويتر، بعد دعوته لتقسيم اليمن وتصريحه بأن اليمن الواحد انتهى ولن يعود.

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ودون “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر ما نصه:”لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.”

وعلى الرغم من أن الهدف الأصلي لتحالف العدوان السعودي ـ الإماراتي كان من المفترض دعم هادي وتوحيد البلاد، فإن الإمارات تدعم هدف المجلس الانتقالي الجنوبي المتمثل في الحكم الذاتي للجنوب.

ولفت موقع «المونيتور» الأمريكي في تقرير له إلى أن أبوظبي ترغب في ضمان عدم احتضان اليمنيين في الجنوب للفصائل المناهضة للإمارات، ومن خلال تقليص وجودها العسكري في الجنوب من الناحية التكتيكية، تحاول الإمارات إعادة توجيه الانتباه نحو جهودها لتعزيز قضية الحكم الذاتي في جنوب اليمن.

وقال دبلوماسي يمني سابق يعيش في واشنطن، لـ «المونيتور»، إن الإمارات من المرجّح أن تدعم المفاوضات السياسية لإنشاء اتحاد بين الشمال والجنوب يمنح جنوب اليمن الحكم الذاتي.