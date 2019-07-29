تراند اليوم : ورد الآن : صدور توجيهات حكومية مهمة وتفاصيل مكالمة هاتفية اجراها معين عبدالملك

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : صدور توجيهات حكومية مهمة وتفاصيل مكالمة هاتفية اجراها معين عبدالملك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وزارة الاوقاف والارشاد بمضاعفة الجهود لخدمة الحجاج اليمنيين في هذا الموسم ابتداء من التفويج حتى استكمال ادائهم للمناسك بسهولة ويسر.

وثمن معين التعاون الكبير للاشقاء والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مع بعثة الحج اليمنية، بما في ذلك توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة ألفي حاج يمني من أسر الشهداء والجرحى.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء، اليوم، مع وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، للاطمئنان على سير عملية تفويج الحجاج اليمنيين وما تم انجازه من استعدادات لاستقبال الحجاج وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، خلال الاتصال، على الخدمات التي عملت الوزارة على تحديثها وتطويرها سواء فيما يتعلق بالنقل او الاعاشة والسكن والخدمات الاخرى التي تسبق دخول الحجاج..مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف ومكتب شؤون حجاج اليمن من تسهيلات وإجراءات في هذا الموسم والمواسم السابقة..متمنيا أن يشهد هذا العام نجاحا كسابقه من الأعوام بل وأكثر من ذلك..مشدداً على مضاعفة الجهود بما يخدم الحجاج اليمنيين وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وتوفير سبل الراحة ليتمكنوا من اداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكل الجهات ذات العلاقة..لافتا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية يتابع مسيرة الحج خطوة بخطوة.

بدوره، نوه وزير الأوقاف والارشاد، باهتمام رئيس الوزراء ومتابعته المستمرة للاطمئنان على سير عملية التفويج والخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين..مشيرا إلى الترتيبات التي تجريها الوزارة فيما يتعلق بالتفويج.

واوضح الوزير عطية بانه وصل عدد الحجاج حتى الآن قرابة 17000 حاج يمني من جميع مناطق الجمهورية.

ولفت الوزير عطية الى الخدمات التي تقوم بها الوزارة في النقل والسكن والإعاشة..مؤكدا حرص الوزارة على تهئية كافة الظروف الملائمة والمناسبة لتسهيل مناسك حجاج بيت الله الحرام من اليمنيين.