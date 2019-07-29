إستشهاد أكثر من 10 مدنيين في قصف حوثي إستهدف سوقاً بصعدة

أستشهد أكثر من 10 أشخاص في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على سوق محلي في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها .
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الميليشيات قصفت بصواريخ الكاتيوشا سوق آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، مما أسفر عن إستشهاد أكثر 10 أشخاص كلهم من المدنيين، فيما أصيب 20 آخرين بينهم أطفال .
ووصف الإرياني الجريمة الحوثية بإنها "مجزرة بشعة" بحق المدنيين .. معرباً عن إدانته وبشدة هذه الجريمة البشعة .
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