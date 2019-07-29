عاجل.. الإرياني يدين مجزرة الحوثي بقصف سوق آل ثابت

نقلت قناة "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن تصريحات وزير الإعلام "معمر الإرياني"، إدانته للمجزرة التي رتكبتها الميليشيات الحوثية بقصف سوق آل ثابت بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، مضيفًا أن المجزرة راح ضحيتها 10 قتلى و20 جريحا من المدنيين بينهم أطفال.

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