شاهد .. قناة السعيدة تحذر من شخصين إنتحلا صفة مراسلين لديها

ونشرت القناة على منصتها في موقع "يوتيوب" فيديو قالت أنه مزور ولا علاقة للقناة به وأن الشخصين اللذين ظهرا فيه لا علاقة لهما بالقناة .
ويظهر في الفيديو، مذيع يجري لقاء، مع الدكتور، عبدالسلام الترب، للحديث حول إختيار الدكتور، عبدالسلام الضمين لتكريم محلي .
وقالت القناة أن من ظهروا في الفيديو ينتحلون صفة مراسلين لها وأنها سوف تتخذ القناة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .
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