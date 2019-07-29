قيادي في الإنتقالي: الإخوان يعبرون عن ما تريده قطر بتجاهلهم جرائم الحوثي بالشمال

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، أن إخوان اليمن (حزب الإصلاح) يعبرون عن ما تريده قطر وتعبر عنه قناة الجزيرة بتجاهلهم جرائم الحوثي بالشمال وإستهدافهم التحالف العربي والإنتقالي في الجنوب .

جاء ذلك في تغريدة نشرها العولقي على حسابه في تويتر، قال فيها "‏لا يمر يوم دون ان نقرأ ونرى جرائم مليشيات الحوثي في مدن الشمال".

وأضاف "جرائم يندى لها الجبين إلا ان إخوان اليمن يعملوا على تجاهل تلك الجرائم والإنتهاكات بحرف البوصلة نحو التحالف والمجلس الإنتقالي واستهدافهما بدلاً عن إيران ومليشيات الحوثي" .. لافتاً إلى أن هذا ما تريده دويلة قطر وتعبر عنه الجزيرة بوضوح.

وترتكب ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران عشرات الإنتهاكات بشكل يومي بحق المدنيين في مناطقها، ولا يتم التطرق لها من قبل نشطاء الإصلاح الذين يسارعون إلى إستهداف التحالف العربي والجنوب بالمزاعم التي تطلقها قناة الجزيرة القطرية .