الجيش السعودي يعترف بمقتل ضابط وعدد من جنوده

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

اعترفت السلطات السعودية، هذا الاسبوع بمصرع اربعة من جنودها بينهم ضابط على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد قُتل الملازم سعود بن محمد الغامدي، والجندي موسى جراد الجابري.

ولم تتطرق الوكالة التي نشرت الخبر اليوم الاثنين، إلى تفاصيل وتوقيت مقتل الجنديين

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت السعودية مقتل 2 من جنودها على الحدود مع اليمن.