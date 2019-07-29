انشقاقات جديدة في صفوف المرتزقة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
اعلنت قيادات عسكرية موالية للعدوان السعودي، انضمامها الى الجيش واللجان الشعبية بعد سنوات من قتالها في صف العدوان.
واكد العقيد جمال جوبح الجماعي الذي كان يقود إحدى الكتائب في محور علب بعسير الحدودية، انشقاقه والتحاقه بصفوف الوطن.
كما اعلن العقيد محمد السدعي قائد كتيبة العربات للواء الثالث عروبه على الحدود مع السعودية، انشقاقه عن المرتزقة.
ونشر القيادي محمد البخيتي صورا للعقيد الجماعي، برفقة الجنديّ دارس علي مرشد الجماعي، عقب وصولهم الى صنعاء.
وجددت وزارة الدفاع دعوتها كافة المغرر بهم ممن يقاتلون في صفوف المرتزقة إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني والتواصل بالرقم الرقم المجاني (176) لتسهيل مرورهم وضمان وسلامة وصولهم في كافة النقاط والمنافذ إلى مناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.
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