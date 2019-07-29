الإرياني يطالب غريفيث ولوليسغارد بموقف واضح من خروقات الميليشيات بالحديدة

طالب وزير الإعلام، معمر الإرياني، المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، وفريق الرقابة الأممية برئاسة، الجنرال، مايكل لوليسغارد، بموقف واضح خروقات ميليشيا الحوثي الإنقلابية لإتفاق الحديدة .

وقال الإرياني في تغريدات له بتويتر، أن هذه الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، وتساهم في تدمير البنية التحتية للمدينة، وتؤكد استمرار تلاعب الميليشيات وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.

ونشر الإرياني مقطعا مصورا يظهر حجم الأضرار التي لحقت بخطوط الإنتاج في مصنع الألبان الواقع في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بمدينة الحديدة جراء قصف مدفعي نفذته الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشار وزير الإعلام إلى أن القصف أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى تدمير أجزاء كاملة في المصنع.

‏وقال الإرياني: إن هذه الجرائم والانتهاكات اليومية والاعتداءات على المصانع والمصالح العامة والخاصة والخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار كأحد مخرجات اتفاق السويد، تتم تحت سمع وبصر فريق الرقابة الدولية المتواجد على بعد كيلومترات من المجمع الصناعي وغيره من المواقع المستهدفة.