سلاح الجو المسير يجدد ضربة لقاعدة الملك خالد السعودية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بقطاع عسير.
وأوضح العميد سريع في تصريحات إعلامية، أن سلاح الجو المسير، نفذ عملية واسعة طائرات قاصف k2 المسيرة، على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى داخل القاعدة.
وأكد العميد سريع، أن عملية سلاح الجو على قاعدة الملك خالد الجوية، تأتي ردًا على العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا.
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