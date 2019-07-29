صاروخ باليستي يستهدف الجيش السعودي غرب عسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا من طراز بدر إف على تجمعات الجيش السعودي غرب عسير.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا بالستيا نوع بدر F استهدف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ومخازن الأسلحة في منطقة الدائر غرب عسير، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقه عالية.

وأكد العميد سريع أن مصادر الجيش واللجان الشعبية الاستخباراتية أكدت وقوع عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي ومرتزقته.

كما تسببت الضربة في حدوث انفجارات ضخمة هزت المنطقة، وشوهدت سيارات الإسعاف والاطفاء تهرع إلى مكان الاستهداف وسط حاله من الهلع والرعب في صفوف العدو.

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ولفت العميد سريع إلى أن استهداف تجمعات الجيش السعودي غرب عسير جاءت بعد عملية استخبارية واستطلاعية دقيقة، وتأتي ردا على الجرائم العدوان بحق الشعب اليمني.

وتوعد ناطق القوات المسلحة قوى العدوان بأن القادم سيكون أعظم بقوة الله.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت، أمس الأحد؛ صاروخا باليستيا قصير المدى مقر قيادة تحالف العدوان جنوبي سقام في نجران.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة.