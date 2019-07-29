مراسلنا.. مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام يتجه الأردن للقاء المانحين الدوليين

غادر مطار عدن الدولي اليوم الاثنين مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي متجهاً إلى العاصمة الأردنية عمّان. وقال مراسل "الخليج 365" ان مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام غادر مطار عدن الدولي اليوم متجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء بالمانحين الدوليين الداعمين للبرنامج. ومن المقرر انعقاد اجتماع للمانحين الدوليين و المنظمات الداعمة للمركز التنفيذي للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يوم غد الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان وذلك بحضور مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي.

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