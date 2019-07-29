مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات للمليشيا الانقلابية شرقي صعدة

دمرت مقاتلات التحالف العربي اليوم الاثنين غرفة عمليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وقالت مصادر مطلعة ان مقاتلات التحالف العربي دمرت بعدة غارات، صباح اليوم الإثنين، غرفة عمليات لمليشيا الحوثي في وادي"حضوان" الواقع في محيط مركز مديرية كتاف بصعدة ، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عددا من عناصر المليشيا.

وأضافت المصادر ان غارات أخرى استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي، في وادي "الفحلوين" بمديرية كتاف شرقي صعدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.