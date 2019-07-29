سلمت منظمة الصحة العالمية، مراكز غسيل الكلى بمحافظة شبوة، اليوم، خمسة عشر جهاز غسيل كلوي وكميات من المحاليل الطبية والحوافز المادية للعاملين بالتعاقد فيها.
وأوضح المدير الفني لمراكز غسيل الكلى بمحافظة شبوة ناصر بن مسلم، أنه سيتم توزيع الأجهزة بواقع خمسة أجهزة لكل مركز من مراكز الغسيل في كل من عزان وعتق وبيحان، ولفت إلى أن المحاليل الطبية ستغطي حاجة هذه المراكز لعام ونصف.
وأشاد بحجم ونوعية الدعم المقدم لمراكز غسيل الكلى .. مؤكدا حاجة المراكز الضرورية والماسة لمثل هذا الدعم في ظل محدوديتها من الأجهزة وعطب البعض منها وشحة تموينها الدوائي وانعدام مواردها المالية.
كما ثمن اهتمام وزارة الصحة ممثلة بالوزير الدكتور ناصر باعوم ومنظمة الصحة العالمية، بقطاع الصحة في شبوة ودعم مراكز غسيل الكلى والمرافق الصحية في شبوة ومختلف محافظات الجمهورية المتضررة من جرّاء انقلاب الميليشيا الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تسلم محلية شبوة أجهزة غسيل كلوي ومحاليل طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.