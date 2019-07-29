الصحة العالمية تسلم محلية شبوة أجهزة غسيل كلوي ومحاليل طبية

سلمت منظمة الصحة العالمية، مراكز غسيل الكلى بمحافظة شبوة، اليوم، خمسة عشر جهاز غسيل كلوي وكميات من المحاليل الطبية والحوافز المادية للعاملين بالتعاقد فيها.

وأوضح المدير الفني لمراكز غسيل الكلى بمحافظة شبوة ناصر بن مسلم، أنه سيتم توزيع الأجهزة بواقع خمسة أجهزة لكل مركز من مراكز الغسيل في كل من عزان وعتق وبيحان، ولفت إلى أن المحاليل الطبية ستغطي حاجة هذه المراكز لعام ونصف.

وأشاد بحجم ونوعية الدعم المقدم لمراكز غسيل الكلى .. مؤكدا حاجة المراكز الضرورية والماسة لمثل هذا الدعم في ظل محدوديتها من الأجهزة وعطب البعض منها وشحة تموينها الدوائي وانعدام مواردها المالية.

كما ثمن اهتمام وزارة الصحة ممثلة بالوزير الدكتور ناصر باعوم ومنظمة الصحة العالمية، بقطاع الصحة في شبوة ودعم مراكز غسيل الكلى والمرافق الصحية في شبوة ومختلف محافظات الجمهورية المتضررة من جرّاء انقلاب الميليشيا الحوثية.