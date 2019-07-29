تدشين برنامج تدريبي في مجال التنمية البشرية بمحافظة شبوة

نظمت جمعية تنمية المرأة في شبوة بالتعاون مع أكاديمية امارجي للاستشارات والتدريب برنامجاً تدريبياً للمدربين (tot) بمجال التنمية البشرية، دشنه وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق.

ويهدف البرنامج التدريبي على مدى 12 يوماً إلى إكساب 32 مشاركاً ومشاركة حُزمة من المعارف الأساسية المرتبطة بآليات وأساليب إعداد المدربين وفقاً ومنهجية البرد الألماني.

وأكد وكيل شبوة لمروق، أهمية تنظيم مثل هذه البرامج النوعية، منوها بدورها في تنمية الموارد البشرية بمحافظة شبوة، مؤكدا على الحاجة الماسة لإعداد فرق التدريب المؤهلة في مختلف المجالات، داعياً إلى ضرورة التوسع في إقامتها واستفادة الكوادر الشبابية والإدارية بمحافظة شبوة منها.

من جانبها ثمنت رئيسة جمعية تنمية المرأة في شبوة فاطمة فرج، مبادرة المشاركين والمشاركات في البرنامج ومساهمتهم الذاتية في تمويله، منوهة بأن دور الجمعية اقتصر فقط على التنسيق والإشراف عليه.

بدور استعرض ممثل أكاديمية أمارجي الدكتور يحيى الأخضر، الإطار العام للتدريب ومنظومة آليات تنفيذ مادته العملية والعلمية.