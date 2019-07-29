بالصور.. مكتب الصحة في تعز يعقد اجتماعاً موسعاً مع المنظمات الإنسانية

بحضور وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق ، عقد اليوم الإثنين ، مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز ، اجتماعا موسعا مع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية العاملة في مجال الصحة والتوعية والإصحاح البيئي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الأوضاع الصحية بالمحافظة وتطورات وباء الاسهالات المائية الحادة والكوليرا.

وعبر مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعي عن شكره لكل المنظمات الإنسانية (شركاء التنمية الصحية) بالمحافظة على جهودها في تقديم الخدمات.

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وأشار السامعي إلى أنه بفضل التعاون والشراكة والتنسيق بين المكتب والمنظمات تمكن القطاع الصحي من تحقيق تحسن كبير، لاسيما في مواجهة وباء الكوليرا؛ والذي تم -بفضل الله- السيطرة عليه والتقليل من حجم الضحايا.

وأكد السامعي على أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن وإيصالها إلى قرى ومناطق المحافظة.

ونوه السامعي ، إلى أن مكتب الصحة ، سوف يعمل على تسهيل كل العوائق وحل كافة الإشكالات أمام عمل المنظمات.

حضر الاجتماع مدراء الإدارات في مكتب الصحة ومدراء فروع الصحة في مديريات المدينة، ومدراء مديريتي القاهرة وصالة.