القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي عنيف على حيس بجنوب الحديدة

تصدت قوات اللواء الـ11 عمالقة، أحد ألوية القوات المشتركة، ظهر اليوم، هجوماً عنيفاً لميليشيا الحوثي الإنقلابية، في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة .

وذكر مصدر عسكري، أن الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران، شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في قرية الحلة شمال غرب قرية بني مغاري، غرب حيس، وذلك في إطار خرقها المستمر للهدنة الأممية .. مشيراً إلى أن قوات اللواء الـ11 عمالقة المرابط في المدينة تصدت للهجوم وخاضت إشتباكات عنيفة مع الميليشيات إستمرت لساعات طويلة .

وأكد المصدر، أن القوات المشتركة تمكنت من دحر الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .. لافتاً إلى مقتل 12 حوثياً بينهم قيادي بارز وأن الهجوم الحوثي تزامن مع قصف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة على المواقع التابعة للواء الـ11 عمالقة ,

وأعرب المصدر إستغرابه من الصمت الأممي إزاء الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الإنقلابية للهدنة التي أعلنتها في الحديدة ضمن إتفاق السويد .. مؤكداً أن قوات اللواء الـ11 عمالقة بقيادة الشيخ، مصطفى دوبلة قادرة بإذن الله على التصدي لأي هجوم شنته الميليشيات الإنقلابية .