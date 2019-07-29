يتواصل التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية بمحافظة الحديدة نهاية العام المنصرم. أقدمت المليشيات عصر اليوم الاثنين على إطلاق النار بشكل مكثف على مواقع القوات المشتركة في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة بقذائف الهاون عيار 120 ومعلات البيكا وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 والأسلحة المتوسطة من عيار 12,7 وعيار 14.5 بشكل مكثف. وتستمر المليشيات الإرهابية الحوثية بخروقاتها المتعاقبة ليلا ونهارا في كل مديريات ومناطق محافظة الحديدة رفضاً منها الإلتزام بالمواثيق الدولية وإتفاقية السويد التي تنص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وهو ما لم تلتزم به المليشيا المدعومة من إيران والتي تشن حرباً عبثية على اليمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصعيد حوثي في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.