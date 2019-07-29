محلية شبوة تكشف بالأرقام حجم إيرادات المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري

كشفت السلطة المحلية عن حجم الإيرادات المالية المركزية المحصلة في المحافظة، والتي بلغت مليار ريال بنسبة تحصيل 97 بالمائة من الربط المخطط، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر مدير مكتب المالية بالمحافظة محمد عتيق لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن إجمالي الإيرادات المالية المحلية المحصلة بلغت أكثر من 39 مليون ريال، بنسبة تحصيل بلغت 45 بالمائة، من الربط المخطط، وبلغت الإيرادات المالية المشتركة المحصلة 97 مليون ريال، بنسبة تحصيل بلغت 87 بالمائة من الربط.

وكانت اللجنة المالية بالمحافظة قد استعرضت في اجتماعها ، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المساعد رئيس اللجنة سالم الأحمدي، تقرير الإيرادات المالية المحصلة في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الأحمدي ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تنمية وتطوير الموارد المالية للمحافظة، وتحصيلها من كافة منافذها بحسب النظام والقانون..منوها بان اللجنة ستعمل جاهدة على متابعة ومراقبة مستوى تحصيل هذه الموارد.

وناقشت اللجنة أسباب انخفاض نسبة التحصيل لدى بعض المرافق الإيرادية، والإجراءات الكفيلة بتجاوزها ومعالجتها.