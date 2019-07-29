القوات السعودية تقصف سوق شعبي شمال اليمن والصحة ترجح ارتفاع الضحايا لـ36 مدني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الاثنين، سوقاً شعبياً في محافظة صعدة، شمال اليمن، موقعة عشرات الضحايا المدنيين بينهم أطفال في اخر مجزرة يرتكبها النظام السعودي.

واعلنت وزارة الصحة اليمنية استشهاد وأصابة 36 مواطنًا، اليوم الاثنين، بينهم أطفال في حصيلة أولية إثر قصف سعودي على سوق شعبي بمحافظة صعدة.

وأكدت مصادر محلية في المحافظة أن قصفًا سعوديًا استهدف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية نتج عنه استشهاد 13 مواطنًا بينهم طفلان و23 جريحا بينهم 11 طفلا في حصيلة غير نهائية.

وزير الصحة د. طه المتوكل أكد أن أكثر من 10 حالات خطرة بين جرحى القصف السعودي على سوق آل ثابت بمديرية قطابر ، مضيفاً : هناك عدد من الأشلاء لم يتم التعرف عليها والحصيلة قابلة للارتفاع

وحمل الوزير المتوكل، النظام الأمريكي مسؤولية الجريمة باعتباره المحرض الأول للنظام السعودي على هتك حرمة المدنيين

وقال: الكثير من الجرحى الذين نقلوا من مكان الجريمة إلى المستشفى الجمهوري نقلوا بحالة صعبة لأن أغلب المراكز الصحية في المنطقة دمرت بشكل كلي خلال العدوان

واعرب وزير الصحة عن خيبة أملة من دور المنظمات الدولية التي لم تستجب الى الان بالمستوى المطلوب للنداءات التي أطلقتها وزارة الصحة ، مؤكداً بقوله : “هم لا يواكبوننا بالشكل المطلوب”

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من جانبه أكد رئيس المستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة وصول 36 شهيدًا وجريحًا الى المستشفى، موضحاً أن غرف الطوارئ والعمليات مكتظة بالمصابين

وقال: طواقمنا على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الحالات بالإمكانات البسيطة المتوفرة لكننا بحاجة لكل أشكال الدعم من المنظمات المحلية والدولية