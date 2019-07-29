الفلكي الشوافي يحدد بداية شهر ذو الحجة 1440 هجرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي”الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” عن موعد بداية شهر ذو الحجة القادم .

وقال على صفحته بالفيسبوك: يولد هلال شهر ذو الحجة (الاقتران المركزي) صباح الخميس 1 أغسطس 2019 الساعة 6:12 صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC+3) و يغرب الهلال على سواحل الحديدة غرب اليمن و كذلك على مكة المكرمة بعد غروب الشمس بحوالي نصف ساعة وبذلك يكون بالحساب الفلكي الجمعة 2 أغسطس هو أول أيام شهر ذو الحجة 1440 هجرية.

وتوقع أن يكون الهلال بعد غروب شمس الخميس 1 أغسطس في حدود امكانية الرؤية بالتلسكوب من اليمن والوطن العربي مع عدم استبعاد أن يكون مرئيا بالعين من غرب موريتانيا في سماء صافية تماماً، ولكنه يكون في حدود إمكانية الرؤية بالعين من القارتين الأمريكيتين خصوصا من المكسيك و الإكوادور.