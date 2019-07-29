شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بارز في الشرعية اليمنية يهاجم بن زايد: صلعة الرئيس هادي أقدم من دولتك يا وقح!.. اندلعت الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت الأزمة بين اليمنيين والمسؤولين الإماراتيين من جديد، بعد تصريح غير موفق لمستشار محمد بن زايد مس كرامة اليمنيين وثوابتهم الوطنية.



وعلق مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية على تغريدة مستشار ولي عهد أبو ظبي حول تقسيم اليمن، والتي أثارت ضجة كبيرة على تويتر. والتي قال فيها "لن يكون اليمن واحدا موحدا بعد اليوم".



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وقال، الدكتور صالح سميع، ردا على مستشار بن زايد، في تغريدة عبر حسابه في تويتر رصدها محرر “بويمن”: “ ما أصغرك ما أجهلك ما أوقحك ”.

وأضاف سميع في إشارة لتعليق المستشار الإماراتي: يا رجل :صلعة الرئيس اليمني أقدم من دولتك على حد تعبير الصديق كمال البعداني".

واردف: "يا رجل اليمن موجودة على الخارطة منذ ما قبل كتابة التأريخ ودولتك لم تسم دولة إلا في مطلع سبعينيات القرن الماضي وقبلها كانت جزءا من عمان" واختتم تغريدته مخاطبا مستشار بن زايد بالقول: ألا تستحي؟".