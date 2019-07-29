نائب الرئيس يستمع من رئيس الوزراء إلى جهود بناء وتنمية المناطق المحررة

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، واطلع على المستجدات السياسية والميدانية وجهود الحكومة المبذولة في بناء وتنمية المناطق المحررة وتلبية متطلبات المواطنين الأساسية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واستمع نائب رئيس الجمهورية إلى عدد من الخطوات التي تحققت في تفعيل أجهزة الدولة وتمكينها من دورها المطلوب وسبل تنشيط الإيرادات المالية وحل الإشكالات..مشيداً بجهود الحكومة المبذولة في مختلف المجالات.

واشار نائب الرئيس إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه غالبية أبناء الشعب اليمني في ظل استمرار سيطرة الميليشيا الانقلابية واستمرار ممارساتها القمعية بحق اليمنيين..معبراً عن التقدير والشكر للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر لليمن واليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى سير العمل في عددٍ من المؤسسات والأجهزة التنفيذية وجهود السلطات المحلية في المحافظات المحررة لتلبية متطلبات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكداً استمرار الجهود بما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وعكس نموذج مشرف للمناطق المحررة.

حضر اللقاء وزير المالية أحمد الفضلي.