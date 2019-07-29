بالفيديو.. إصابة طفلين بشظايا مقذوف حوثي استهدف حي سكني بالتحيتا

تواصل مليشيا الحوثي الايرانية إنتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، حيث أطلقت اليوم الاثنين عدة قذائف من مدفعية هاون بشكل مكثف نحو منازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأوضحت مصادر محلية أن القصف الذي شنته مليشيا الحوثي على منازل المواطنين أسفر عن إصابة طفلين بجروح خطيرة ، وتم نقلهما إلى المستشفى الميداني في التحيتا لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تحويلهما إلى مستشفى الخوخة لإستكمال تلقي العلاج .

مصادر طبية أكدت أن الجرحى يعانون من نزيف داخلي حاد جراء إصابتهما بشظايا قذيفة هاون أطلقتها المليشيات على منازلهم ، وهما : زكريا عبدالله أحمد جابر ويبلغ من العمر 6 أعوام، وهيام بدر أحمد 12 عاماً .

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وخلف القصف المدفعي لمليشيات الحوثي أضراراً بالغة بعدد من المنازل المأهولة بالسكان ، كما تضررت مزارع المواطنين جراء الإستهداف العشوائي بالقذائف المدفعية والصاروخية التي أطلقتها المليشيا .

وأبدى سكان التحيتا تخوفهم من الإنتهاكات الحوثية المتمثلة بعمليات القصف والإستهداف وعمليات القنص المباشر التي تقوم به عناصر المليشيا والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من سكان التحيتا جلهم من النساء والأطفال والذين قضوا بنيران وقذائف الحوثيين.



