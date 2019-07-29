وكيل المهرة يدشن النسخه الثانية من مشاريع الأنعاش المبكر مهنتي بين يدي

دشن وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري اليوم، بمعية الاستاذ سالم عوض سعيدان مدير عام مديرية الغيظة والاستاذ فائز بلحاف مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة والاستاذه لبنى صالح كلشات مدير عام تنمية المرأة بالمحافظة ، مشاريع الإنعاش المبكر مهنتي بين يدي بسختة الثانية.

وفي الحفل التدشين، الذي أقيم برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي وبإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتمويل مؤسسة صلة للتنمية ، أشار الوكيل بن عويض الى الجهود المبذولة من قبل مؤسسة السبيل للتنمية والتي تعد الشريك المنفذ لمؤسسة صلة للتنمية.

ودعاء بن عويض جميع المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني أن تحذوا حذوا مؤسسة السبيل في مثل هذه المشاريع التي تهتم بتنمية المرأة في المجتمع وتخدم شريحة واسعة من الأسر التي تستفيد من هذي المشاريع المنتجة.

وأكد الجعفري وقوف السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت في دعم مثل هذي المشاريع التنموية بالمحافظة ، لأفتاً أن قيادة المحافظة يعطى أهمية بالغة للمشاريع المدّره للدخل التي تسهم في مساعدة ودعم الأسر المحتاجه لتكون أسر منتجة لتسد حاجتها في شتى المجالات.

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وأعرب بن عويض عن شكره لمؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة السبيل للتنمية الشريك المنفذ للمشروع ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ومدير عام مديرية الغيظة ومدير عام تنمية المرأة ولكل من ساهم في دعم مثل هذه المشاريع التنموية الهامـه .

من جانبه أكد الاستاذ فائز سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة وقوف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم مثل هذه المشاريع والتي تهم القطاع النسوي تسهم في مساعدة الأسر المحتاجه.

شاكراً جهود السلطة المحلية على دعمها لمثل هذه البرامج التي تسهم في تطوير القدرات في عملية التنمية ، لأفتاً أن أقامة مثل هذه الدورات تعد خطوة ايجابية لتنمية المرأة وتمكينها في المجتمع.