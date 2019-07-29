وكيل المهرة يناقش المشاكل المتعلقة بالطرقات مع مسؤولين بالمحافظة

التقى وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري بمكتبه اليوم ، مدير عام مكتب الأشغال العامة المهندس خالد العماد والمهندس عوض قويزان مدير عام الموسسة العامة الطرق والجسور وذلك لمناقشة العوائق والمشاكل المتعلّقة بالطرق في المحافظة.

وناقش اللقاء، إمكانية شق وحدات الجوار جديدة بمديرية الغيضة والبدء في أعمال فتح الشوارع الذي أستحدثت مؤخراً بتنسيق مع مؤسسة الطرق والجسور وترتيب وضع الفرزات بمديرية الغيضة.

وأشار الوكيل بن عويض الى ضرورة الأستمرار في حملة إزالة أشجار السيسبان بمديرية حصوين والكثبان الرمليه في خط منطقة عتاب بمديرية سيحوت وتسوية مدخل المنطقة للحد من حوادث السير التي تسببها الرمال المتحركة.

وبيّن بن عويض أن الشوارع والطرقات تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم لتكون صالحة لاستخدام المركبات ، مطلعاً على الانشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور ومكتب الأشغال العامة وأبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل في مشاريع الطرقات.

وأبدى بن عويض استعداد السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت في تنفيذ كافة مشاريع الطرقات التي تحتاجها مديريات المحافظة بكفاءة عالية ، مثمناً الجهود التي يبذلها مكتب الأشغال العامة والمؤسسة العامة للطرق في سبيل تطوير الطرقات وتسهيل حركة السير بالمحافظة.