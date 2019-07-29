إصابة طفلين جراء قصف حوثي على المنازل في التحيتا جنوب الحديدة

واصلت المليشيات إنتهاكاتها اليومية بحق المواطنين ، فقد أطلقت قذائف مدفعية الهاون بشكل مكثف نحو منازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن القصف والإستهداف الحوثي على منازل المواطنين أسفر عن إصابة طفلين بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة ، وتم نقلهما إلى المستشفى الميداني في التحيتا لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تحويلهما إلى مستشفى الخوخة لإستكمال تلقي العلاج.

مصادر طبية أفادت أن الجرحى أصيبا بشظايا قذيفة هاون أطلقتها المليشيات على منازلهم ، وحالة أحدهما وصفت بالخطيرة جراء تعرضها لنزيف داخلي حاد ، وهما : زكريا عبدالله أحمد جابر ويبلغ من العمر 6 أعوام ، هيام بدر أحمد 12 عاماً.

وخلف القصف المدفعي لمليشيات الحوثي أضراراً بالغة بعدد من المنازل المأهولة بالسكان ، كما تضررت مزارع المواطنين جراء الإستهداف العشوائي بالقذائف المدفعية والصاروخية التي أطلقتها المليشيا.

وأبدى سكان التحيتا تخوفهم من الإنتهاكات الحوثية المتمثلة بعمليات القصف والإستهداف وعمليات القنص المباشر التي تقوم به عناصر المليشيا والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من سكان التحيتا جلهم من النساء والأطفال والذين قضوا بنيران وقذائف الحوثيين.