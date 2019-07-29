مصادر لـ"اليمن العربي": الإرياني مُرشح لشغل منصب وزير الخارجية

أكدت مصادر من الرئاسة اليمنية لـ"الخليج 365"، أن وزير الإعلام معمر الإرياني مُرشح لشغل منصب وزير الخارجية اليمني.

وأوضحت المصادر، أن اسم الإرياني جاء جراء علاقاته الخارجية الجيدة مع عددًا من القيادات ببعض دول العالم.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر بـ وزارة الخارجية اليمنية، أن اسم "الإرياني" لم يلقى استحسانًا داخل الوزارة، لأنه ليس من أبنائها.

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تُجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات دبت داخل الحكومة الشرعية في اليمن، جراء التنافس على بعض المناصب وعلى رأسها وزارة الخارجية.

يُذكر أن خالد اليماني، وزير الخارجية السابق، استقال من منصبه الشهر الماضي، في مفاجآة هزت الدبلوماسية اليمنية.