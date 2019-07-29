دائرة شباب المؤتمر تقيم أنشطة وفعاليات صيفية في الحديدة (صور)

تتواصل فعاليات وأنشطة المركز الصيفي الشبابي التي تقيمه دائرة الشباب والطلاب في المؤتمر الشعبي العام، برعاية ودعم من قوات المقاومة الوطنية لعدد من مديريات الساحل الغربي والمقام في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، والتي تهدف إلى خلق وعي لدى الشباب وغرس قيم الولاء الوطني في قلوبهم وعقولهم وتحصينهم من الأفكار الضالة للقوى المتطرفة وعلى رأسها الفكر الكهنوتي الرجعي المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى تدعيم خبراتهم وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم الثقافية والرياضية والتعليمية.

واستعرض المركز الصيفي الذي تحتضنه ساحة مجمع 22 مايو في مديرية الخوخة، العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية لشباب مديريات "الخوخة وحيس والتحيتا والدريهمي"، حيث أقاموا عدداً من الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم وكرة الطاولة والشطرنج وغيرها من الأنشطة المتنوعة، وتخللها العديد من المسابقات والمهارات الإبداعية، كما ألقى الأستاذ فيصل الصوفي محاضرة توعوية عن نشأة جماعة الكهنوت الحوثية وممارساتها للعنف منذ 2004 وحتى اليوم.

إلى ذلك، قال مسؤول المراكز الصيفية في الساحل الغربي الأستاذ خالد الأشبط، بأن الإقبال على هذه المراكز الصيفية في مديريات الساحل الغربي كان كبيراً جداً وحققت نجاحاً ملموساً في تحقيق الهدف منها وهو قتل الفراغ الذي يقضيه الشباب في العطلة الصيفية ببرامج مفيدة، وصقل مواهبهم الرياضية و الفنية والثقافية وأيضا توعية الطلاب وغرس الولاء الوطني في قلوبهم وعقولهم، وتنميتهم على فكر الاعتدال والوسطية.

وقال مدير عام مديرية الخوخة الأستاذ محمد يحيى عبد السلام: "في هذا اليوم كانت زيارتي للمركز الصيفي في مجمع 22 مايو الذي يجتمع فيه أبناؤنا الطلاب من مديريات الخوخة والتحيتا وحيس، هذا المركز الذي تم دعمه من قبل المقاومة الوطنية لتوعية الشباب في هذه الإجازة الصيفية.. نحن نشجع مثل هذه المراكز الصيفية التي تقوم بتوعية الطلاب وتثقيفهم فكرياً وعلمياً".

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وعبر مدير مديرية الخوخة عن شكره للمقاومة الوطنية على هذه المبادرة في دعم المراكز الصيفية، ودعا أبناءنا الطلاب إلى الاستفادة من هذه المراكز علميا وثقافياً.

وتحدث المهندس محمد وحيش ممثل قائد اللواء الأول للمقاومة التهامية، عن الترتيب والتنظيم الملحوظ لهذه المراكز، وشكر القائمين عليها، آملاً أن يستفيد جميع الشباب من هذه المراكز التدريبية والتثقيفية التي توحد كلمتهم وصفهم من أجل نصرة هذا الوطن.

من جهته، قال مدير عام مديرية التحيتا الأستاذ حسن علي إن هذه الفعاليات والأنشطة تأتي لبث الروح الوطنية في الشباب كونهم بناة المستقبل والذين نعول عليهم لبناء هذه البلاد، وعبر عن شكره لقائد المقاومة الوطنية -حراس الجمهورية- العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح الذي حرص على إقامة هذه الفعاليات الشبابية من أجل وحدة الصف وبث الروح الوطنية والولاء الوطني في الشباب.