"المشتركة" في الجبلية بالحديدة تتعرض لاستهداف حوثي

تعرضت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا لاستهداف حوثي صباح اليوم الاثنين بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية بأن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح القناص. واضافت المصادر أن المليشيات الحوثية تواصل حشد المقاتلين والدفع بتعزيزات كبيرة تتضمن آليات عسكرية تحمل مئات العناصر الحوثية إلى منطقة الجبلية ومختلف جبهات الحديدة في إطار تصعيدها العسكري المستمر. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها المستمرة للهدنة الأممية بقصف واستهداف يطال مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.

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