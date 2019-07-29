الحوثية تكثف قصفها على "المشتركة" في الدريهمي جنوب الحديدة

أطلقت مليشيات الحوثي ظهر اليوم النار على مواقع تتبع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة.

وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بقصف المواقع بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف مدفع B10 بشكل عنيف.

وأضاف المصدر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى شمال الدريهمي مستخدمة الأسلحة من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 بشكل مكثف وعنيف حتى اللحظة.

ويتزامن القصف والإستهداف الحوثي الممنهج واليومي في كافة مناطق الحديدة مع عمليات عسكرية وهجمات واسعة شنتها المليشيا مؤخراً على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة في محاولة منها لإستعادة السيطرة عليها وباقي المناطق التي خسرتها سابقاً.

فيما يتواصل التصعيد العسكري للمليشيات على المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة بكافة مديريات ومناطق محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتصعيد الحوثي الخطير والقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وتسعى المليشيا لوأدها.