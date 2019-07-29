قصف صاروخي ومدفعي يستهدف "المشتركة" في حيس جنوب الحديدة

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم الاثنين قصفاً صاروخياً ومدفعيا عنيفا على مواقع القوات المشتركة في كل من شمال وشرق مديرية حيس جنوبي الحديدة الواقعة، غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القصف استهدف مواقع القوات شمال حيس واستخدمت فيه المليشيات صاروخي كاتيوشا وعدداً من قذائف مدفعية الهاون عيار 120 ومدفعية الهاوزر.
وفي السياق نفسه أفادت المصادر أن المليشيات عاودت القصف العنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية حيس بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا.
وأوضحت وحدة المصادر أن قصف المليشيات على المواقع استمر على فترات متقطعة ، وتعد هذه الإنتهاكات من آلاف الخروقات التي تمارسها المليشيات منذ انطلاق الهدنة الأممية بالحديدة في 18ديسمبر 2018.
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