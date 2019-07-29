الجيش يحرر مناطق استراتيجية جديدة جنوب وشرق ماوية بتعز

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم، من تحرير مناطق جديدة جنوب شرق مديرية ماوية بمحافظة تعز بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مدير مديرية ماوية عبد العزيز الصراري بحسب وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) "إن قوات من الجيش الوطني القادمة من مديرية الحشاء بمحافظة الضالع التحمت مع أبناء مديرية ماوية في الازارق وعزلتي باهر ومقيلان والهيت وحررت مواقع وسلاسل جبلية مهمة في تلك المناطق واهمها "شوكان" و جبل "ذيب" ،مما أضطر مليشيا الحوثي إلى التراجع نتيجة تلقيها ضربات موجعة".

واشار الصراري الى أن المواجهات اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.