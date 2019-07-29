البحسني يطلع على أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) بحضرموت

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) ومشاريعها التي سيتم تنفيذها في حضرموت خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتبه صباح اليوم، تحدث خلاله مدير مشروع دعم الاستقرار في اليمن أحمد سعيد ومدير مشروع دعم التعايش في اليمن مالك عبدالعزيز، حول المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الوكالة في حضرموت منذ العام 2018م والبالغ عددها خمسة مشاريع إلى جانب أربعة مشاريع أخرى جديدة سيتم التوقيع على اتفاقيات تنفيذها خلال الأسبوع القادم في الصحة والتعليم.

وأكد محافظ حضرموت خلال لقائه على استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع الوكالة الألمانية، داعيا إلى مزيد من المشاريع في المحافظة في الجوانب والمجالات المختلفة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي ومنسق مشروعي دعم الاستقرار في اليمن ودعم التعايش في اليمن عبدالله بن مخاشن.