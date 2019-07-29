ناشط جنوبي يكشف لـ "الخليج 365" مداخل قطر والاصلاح إلى الجنوب

كشف ناشط اعلامي وسياسي في المجلس الانتقالي الجنوبي عن مداخل قطر والاصلاح في الجنوب، والثغرات التي يحاولون العبور عن طريقها لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية.

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" قال الناشط في المجلس الانتقالي الجنوبي فواز العقيلي، أن قطر والموالين لها في الداخل اليمني يتابعون بشكل دقيق الاحداث في الجنوب ويتحينون الفرص للحصول على مدخل عبر ثغرة تمكنهم من شق الصف الجنوبي وإثارة الفوضى والبلبلة وزرع عملاء وموالين لهم ينفذون أجندتهم في الداخل الجنوبي.

وأكد أن أبرز المداخل التي تمكن قطر والاصلاح من التدخل في شؤون الجنوب وزعزعة أمنه واستقراره هو عبر المتحزبين والجماعات المسلحة التي تدين بالولاء والتبعية لقطر والاصلاح.

وأضاف : ان الخلافات العفوية التي تطرأ أحياناً ولو بشكل بسيط بين البعض من القيادات الجنوبية أو أبناء الجنوب تعد ثغرة ومدخل قد يمكن قطر والاصلاح من استغلالها في شق الصف الجنوبي وزرع الفتنة والتفرقة والتناحر بين أبنائه.

وأشار إلى أن وسائل اعلام قطر والاصلاح تسلط الضوء كلياً على كل الاحداث والتطورات في الجنوب في محاولة رخيصة منها للعثور على هفوات لاستغلالها.

وتشن وسائل اعلام قطر والاصلاح هجوماً إعلامياً لاذعاً على أبناء الجنوب بهدف زعزعة الأوضاع في المحافظات اليمنية الجنوبية.

حيث يتعرض الجنوب لحملة اعلامية مسعورة تصب في خدمة مليشيا الحوثي مجاناً وتخدم المشروع الايراني الذي يستهدف المنطقة العربية ككل، بما فيها قطر والاصلاح.

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وكان الناشط في المجلس الانتقالي الجنوبي فواز العقيلي أكد في تصريحات سابقة خص بها "الخليج 365" أن وسائل اعلام الاصلاح وقطر تكيل بمكيالين في تغطية الاحداث في الجنوب والمحافظات الشمالية، مؤكد ان وسائل اعلام الاصلاح وناشطيه يسمون المواجهات بين القبائل والحملات العسكرية في محافظة مأر حملات أمنية، فيما يسمونها في الجنوب بتدخل اماراتي وحملات قمعية.

وأوضح ان اعلام الاصلاح وناشطيه شنوا هجوم لاذع على الحملة الامنية التي نفذتها قوات النخبة الشبوانية لتأمين مديرية مرخة غرب محافظة شبوة.

وقال ان تلك الحملة التي تؤيد المسلحين الخارجين عن القانون وتهاجم قوات النخبة وتتهمها بالعمالة للامارات تطابقت كلياً على الحملة الاعلامية الحوثية وتطابق الخطاب الاعلامي الحوثي والاصلاحي فكلاهما وقفا مع المتمردين وهاجما النخبة الشبوانية ويصفانها بالعمالة لدولة الامارات.

ويرى العقيلي ان أي هجوم اعلامي يهاجم الامارات التي وقفت مع الشعب اليمني وشاركت في تحرير المحافظات الجنوبية وعدد من المحافظات الشمالية، يصب في مصلحة الحوثي وإيران.

كما يرى ان أي هجوم اعلامي على قوات النخبة والمجلس الانتقالي يصب في خدمة مليشيا الحوثي التي تسعى إلى العودة إلى احتلال الجنوب، كونه يهدف إلى زعزعة الامن والاستقرار في الجنوب.

واستغرب العقيلي لماذا لا يسلط الاصلاح وسائل اعلامه على مليشيا الحوثي والمحافظات الشمالية ليتمكن من دحرها واستعادتها ان كان جاداً وشريكاً في التحرير وليس جزءاً من تدمير الوطن واحتلال الجنوب.