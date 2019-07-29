حماية المستهلك بالمهرة تواصل جهودها في الرقابة على الأسواق التجاري

استمرارا لجهودها وتنفيذا لخطتها السنوية تواصل ادارة حماية المستهلك بمكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة هذة الايام حملة مراقبة للاسواق التجارية وذلك بعاصمة المحافظة الغيضة وذلك لضبط المواد منتهيئة الصلاحيه.

هذا وقد اعرب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة الأستاذ عبدالله خودم محمد عن شكرة لادارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة بالمحافظة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة وكذا التي تبذل هذة الايام من اجل ضبظ المخالفات عبر فريق النزول المكلف وان المكتب سيواصل تنفيذ الخطة السنوية التي رسمها لعام ٢٠١٩ بعد أن نفذ العديد من الحملات الدورية في الفصل الاول والثاني من هذا العام ، التي أسفرت عن ضبط العديد من المواد منتهيئة الصلاحيه وضبط أسعار تلك المواد ، وكذا حملات الرقابة ومحلات بيع اسطونات الغاز المنزلي وغيرها من المهام والواجبات التي تبذل من اجل الحفاظ على استقرار السوق المحلي وخلوة من المواد التي قد تؤاثر على سلامة وصحة المستهلك.

فيما أشار بن خودم الى ان حماية المستهلك بدأت في الرقابة على البقالات والمحلات المتواجدة في الاحياء السكنية بمدينة الغيضة بعد ان نفذت عدد من المحلات باسواق المدينة الرئيسة والتي اسفرت عن ضبظ العديد من المواد منتهئة الصلاحية وتسجيل العديد من محاضر الضبط واتخاد الاجراءت القانونية المناسبة حسب اللوائح القوانين والعمول بها.

وهذا وقد نفذ المكتب منذ مطلع هذا العام عدد من الحملات والنزولات بشكلا اسبوعي استهدف من خلالها المخابز والافران ومحلات بيع العاز للتأكد من اوزان الخبر والغاز وكذا ضبظ اسعار المواد والسلع وصلاحيتها.