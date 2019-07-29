خبراء لــ"اليمن العربي": حزب الإصلاح كافٍ بتدمير دولة وتفكيكها

تمارس ميليشيا تجمع الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، سلوك مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمدينة تعز وسط البلاد.

ويقول خبراء في عدن"لليمن العربي"، إن حزب الإصلاح كاف بهدم وتفكيك دولة بأسرها، وهو حزب الوطنية فيه خالية من ضمائر منتسبيه، ويوالي بشكل أعمى القيادات الإخوانية في الحكومة.

ويشير الخبراء في سياق حديثهم "لليمن العربي"، إلى أن كل ما ألم باليمن من مشكلات وأزمات مختلقة، يقبع خلفها حزب الإصلاح الذي تموله دويلة قطر.

ومن جانب آخر، تكشف قصص المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً من سجون ميليشيا الإصلاح في تعز، الكثير من الانتهاكات الشنيعة التي يمارسها الإخوان بحق المختطفين في أقبية السجون السرية.

وحولت ميليشيا الحشد الشعبي التابعة للإصلاح، العديد من المنشآت الحكومية والمنازل الخاصة إلى سجون سرية، وزجت بالعشرات من المعارضين خلف جدرانها، بما في ذلك مدرسة "باكثير" الواقعة في الشماسي شرقي المدينة.

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وكشف معتقلون مفرج عنهم، عن عمليات تعذيب وحشية تمارسها ميليشيا الإخوان بحق المختطفين، وتتنوع بين الصعق بالكهرباء والحرق والضرب، فضلاً عن تعرض حالات للتصفية الجسدية.

وتكشف حالات الإعدام الخارج عن القانون الأمور التي تشترك فيها مليشيا الحوثي ومليشيا الإصلاح، وهي أحد أهم مظاهر العبث الإخواني بالمؤسسات الأمنية في تعز.

ويستخدم حزب الإصلاح مفردة ”القانون” كشماعة لتمرير الأفعال الإجرامية لميليشياته المسلحة ضد خصومه السِّياسيين، مستقوياً بنفوذه العسكري والأمني، بعد نجاحه في بناء مؤسسة عسكرية وأمنية هشَّة تتلقى أوامرها وتوجيهاتها من داخل مقر الحزب.

وأنشأ الإخوان، مؤخراً، ميليشيا مسلحة خاصة بهم، وأطلقوا عليها اسم ”الحشد الشعبي”، واستخدموها في الحرب على المدينة القديمة بتعز.

وارتكبت ميليشيا الحشد الشعبي أبشع الجرائم بحق المدنيين، ونفذت عملياتها الإجرامية تحت عنوان ”الحملة الأمنية”، حيث حشدت مجاميع ملثمة من القتلة والمجرمين وخريجي السجون وساقتهم إلى معركتها الداخلية التي لا علاقة لها سوى بأطماع الحزب.