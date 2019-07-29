المحكمة الجزائية المتخصصة تتسلم 31 قضية منذ نقلها إلى مأرب

قال رئيس الشعبة الاستئنافية للمحكمة الجزائية المتخصصة القاضي محمد قائد حميدان إن 31 قضية تسلمتها المحكمة، في مقر عملها الجديد بمحافظة مأرب بدلاً عن العاصمة صنعاء ، بينها قضية واحدة استئنافية.

وأوضح القاضي حميدان أن المحكمة الجزائية أصدرت قبل أيام أول حكم قضائي في واحدة من تلك القضايا التي تنظرها ضد مدان بتجارة المخدرات، فيما تواصل النظر والمداولات في بقية القضايا.

وأشار القاضي حميدان إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد اتخذ القرار رقم (15) لسنة 2018 بنقل مقر المحكمة الجزائية المتخصصة والنيابة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب ، جراء استخدام مليشيا الحوثي الانقلابية للمحكمة في استصدار أحكام الإعدام الجماعية والفردية ضد كل خصومها، ومن يخالفها ويرفض مشروعها بشكل يتنافى مع معايير وقيم العدالة.

ولفت إلى جملة من التحديات التي تواجه عمل المحكمة ، بعد نقل مقرها إلى مأرب تتركز في الإمكانات المادية والكوادر والبشرية والبنى التحتية.