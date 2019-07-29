جمعية تكرم وكيلا بالمهرة وتنتخبـه مسؤولاً فخرياً لها

كرّمت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بمحافظة المهرة اليوم، المهندس سالم محمد العبودي وكيل المهرة للشؤون الفنية وذلك تقديراً لدوره الفعّال ومساهمته في دعم جهود الجمعية مساعدة المعاقين في شتى المجالات.

وفي فعّالية التكريم، أشار الوكيل العبودي الى أن الأعمال والمبادرات الخيرية النبيلة تسهم في تعزيز وترسيخ مبدأ التكافل والتراحم الاجتماعي التي تأتي في إطار تعاليم وقيم ديننا الاسلامي الذي يحث علي نشر قيم الفضيلة والمحبة بين اوساط المجتمع ومساعدة الفقراء و المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الوكيل العبودي على اهتمام السلطة المحلية بتوفير الاحتياجات المختلفة لفئة المعاقين ورعايتها وتقديم كافة الدعم لها ومعالجة قضاياها ، داعياً رجال الأعمال وكافة الخيرين لتقديم الدعم والمساندة الانسانية لهذه الشريحة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

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وشكـر الوكيل العبودي إدارة وأعضاء جمعية المعاقين على الجهود المبذولة لما فيه مصلحة شريحة ذوي الإعاقة بمحافظة المهرة ، مبدياً استعداده في تقديم الدعم اللأزم لجمعية المعاقين وتوفير كافة الأمكانيات التي من شأنها تسهم في مساعدة ذوي الأحتياجات الخاصة والتخفيف من معاناتهم.

ومن جانبه، أقرت إدارة وأعضاء ومنتسبي جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً أن يكون المهندس سالم محمد العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية مسؤولاً فخرياً للجمعية وذلك لما يوليه من أهتمام ورعاية لهذه الشريحة وما يقدمة من تسهيلات ودعم في سبيل تطوير نشاط الجمعية.

وبدوره، أعرب رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً الأستاذ سالم مرزوق بلحاف عن شكره وتقديره للوكيل العبودي لما يوليه من رعايه ودعم للجمعية ، مؤكداً أن تولي وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي الرئاسة الفخرية للجمعية سيكون له الأثر الكبير في تطوير عمل وجهود الجمعية والتي تعد ثمرة للرعاية الكريمة من قبل قيادة المحافظة لأعمال وأنشطة جمعية المعاقين بالمحافظة.