مراقبون يكشفون لـ"اليمن العربي" خطر الإصلاح بالجنوب بدعم تركي إيراني قطري

كشف مراقبون سياسيون، اليوم الاثنين، عن الخطر الذي يشكله الإخوان على الجنوب بدعم إيراني قطري تركي.

‏ وذكر المراقبون لمراسل "الخليج 365"، أن إخوان اليمن ( حزب الإصلاح ) وبدعم من قطر وتركيا وإيران تعمل على تأجج الفتن في عدن و الجنوب عموما ، وقبل هذا تدعم الأعمال الإرهابية.

وبحسب المراقبين"كما تقوم بدعم الأعمال الإرهابية والاغتيالات التي تستهدف قوات الحزام الأمني والنخبتين الحضرمية و الشبوانية و قوات الأمن".

ويمضي المراقبون "ولعل ما يوضح علاقة إخوان اليمن وداعميهم بتلك الأعمال هو أن إعلامهم متفق على مهاجمة الجنوب وقواته الحديثة والتحريض عليها".

الإصلاح وجيش القتلة

وأشار المراقبون إلى أن "حزب الإصلاح ليس مجرد حزب سياسي ذو نزعة اسلامية بل هو فرع من تنظيم عقائدي دولي عابر للحدود يسمى بتنظيم "الإخوان المسلمين" المسؤول الأول عن الإرهاب والمرجع الفكري والروحي له في أصقاع الأرض".

وتابعوا "فحزب الإصلاح الذي بدأ بالسيطرة على المساجد ليجعل من دين الله تعالى وسيلة يغزو بها عقول الخلق وقلوبهم من أجل الدنيا قد تحول بلمح البصر الى السيطرة على مجال التعليم العام ومؤسساته ومناهجه وأخيرا يتجه نحو الشباب والرياضة ناهيك عن إحكام قبضته على مجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والعلاقات العامة".

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وتقول المعلومات "لقد أصبح حزب الإصلاح يضم مجموعة كبيرة من الأجنحة المتشابهة المتناقضة في الآن ذاته ويعمل على توظيفها طبقا لمتطلبات الزمان والمكان".

ولفتوا إلى أن " ما لا يعرفه الكثير من الناس في الحقيقة هو أن الإصلاح يمتلك جيشا من القتلة والمجرمين ومدمني الموت والدماء".

وكشف المراقبون أن "حزب الإصلاح يمتلك تنظيمي القاعدة وداعش وعصابات الكواتم والسطو والسرقات وبائعي الذمم وآخرين كثر لا يعلم شرهم الا الله تعالى".

الأحزاب المتأسلمة تصنع التطرف

ووفق المراقبون فإن "الأحزاب السياسية التي تتخذ من الدين مظلة لتمرير مخططاتها والوصول للسلطة والسيطرة على الثروات ، تعمل على التغرير بالشباب والسيطرة على عقولهم عبر الشعارات القومية والدينية الزائفة من خلال الكتب والمقالات والخطب والمحاضرات والأشعار والأهازيج ، التي تودي بهم إلى التشدد والتطرف.

ونتج عن إثارة عواطف الشباب الدينية "المجردة عن الوعي" قيام كيانات ‎التطرف والإرهاب ، ونماذج تلك الجماعات هي تنظيم الإخوان المسلمين المتطرف ، والذي أنتج الإرهاب في مصر وليبيا واليمن.

واختتم المراقبون "نحن في اليمن لمسنا ذلك في حزب الإصلاح اليمني فرع تنظيم الإخوان في اليمن ، الذي يرتبط ارتباط كبير بالإرهاب والتطرف".