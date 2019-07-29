البحسني يطّلع على سير العمل في انشاء مسرح ديوان المحافظة وإعادة تأهيل مكاتب إدارة الواجبات

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم على سير العمل الجاري في انشاء مسرح ديوان محافظة حضرموت الواقع داخل حرم ديوان المحافظة بالمكلا .

وتفقد المحافظ سير العمل في تجهيز المسرح الذي يقع على دورين ويتسع لـ 400 شخص بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ، وشدّد على سرعة الإنجاز واستكمال أعمال تركيب الديكور والشاشة الالكترونية وغرفة الإدارة والكواليس التابعة للمسرح وإبراز العمل بما يليق بإظهار مسرح حضرموت في أجمل حُلّة وصورة تليق بتاريخ المسرح الحضرمي .

وأكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بالجوانب التراثية والتاريخية والثقافية والأدبية بما فيها المسرح الذي أُهمل كثيراً خلال السنوات الماضية وإعادة البريق لتاريخ المسرح في حضرموت من خلال انجاز هذا المشروع الحيوي الكبير .

كما تفقّد محافظ المحافظة سير العمل في إعادة ترميم وتأهيل مكاتب إدارة الواجبات بديوان المحافظة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .

رافق المحافظ ، مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد أحمد القحوم ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق .