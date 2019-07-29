تراند اليوم : عاجل : قناة المسيرة تعلن قبل قليل.. قصف الجيش السعودي بـ صاروخ باليستي وسقوط عشرات القتلى والجرحى.. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : قناة المسيرة تعلن قبل قليل.. قصف الجيش السعودي بـ صاروخ باليستي وسقوط عشرات القتلى والجرحى.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي، عن إطلاق صاروخ باليسيتي على تجمعات للجيش السعودي في عسير. وقال ما يسمى بالمتحدث بإسم القوات المسلحة: أنه تم إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر F على تجمعات الجيش السعودي فى منطقة الدائر غرب عسير. شاهد أيضاً: Advertisements وأضاف المتحدث: بأن الصاروخ الباليستي تسبب في انفجارات ضخمة بمخازن الأسلحة السعودية غرب عسير. كما زعم بمقتل وجرح أعداد كبيرة من الجيش السعودي بضربة بدرF الباليستية على تجمعاتهم غرب عسير. وأكد المتحدث بأن استهداف تجمعات الجيش السعودي غرب عسير جاءت بعد عملية استخبارية وتأتي ردا على الجرائم

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