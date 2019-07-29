تراند اليوم : عاجل: الموت يفجع الملك سلمان قبل قليل .. وإعلان حزين وصادم للديوان الملكي .. والحزن يعم المدن السعودية

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements علن خادم الحرمين الشريفين وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود (1341 هـ / 1923)، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين اخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

الفقيد لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة

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