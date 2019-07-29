دبلوماسي أمريكي يحطم اّمال دعاة الانفصال في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

استبعد السفير الامريكي السابق في اليمن جيرالد فايرستين ان تنجح محاولة الانفصال في اليمن وان يعود اليمن مثلما كان دولتين.

وحذر فايرستين من اي محاولة للانفصال ستقود اليمن الى تشطير اليمن عدة اشطار..مؤكداً ان ذلك سيكون خيارا سيئا لليمنيين كافة ووصف الامر بالكارثة.

وقال فايرستين ان العالم لايدعم اقامة دولة يمنية جنوبية مشيرا الى ان كل قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن لاتشير الى ذلك.

وتسعى الامارات عبر مليشياتها في عدن الى تقسيم اليمن بغية الاستئثار بالجنوب وتدمير الموانئ البحرية.