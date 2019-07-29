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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيديو فتاه وشاب يمارسون الجنس بالعلن في احد مطاعم ماكدونالدز في جدة صور +فيديو 2019/07/29 الساعة 04:52 م انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاه يمارسون الجنس الفموي في احد المطاعم المشهوره في الرياض وطالب الاغلبيه بضروره القاء القبض ومحاسبه الفتاه والشاب ومحاسبه المطعم ايضاء لسماح لهم بممارسه الافعال الفاحشه على العلن دون مراقبه او رادع او يذكر لمشاهده الفديو اضغط

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