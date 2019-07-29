شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة عنيفة وتبادل مباشر للاتهامات وألفاظ نابية بين ”أصالة” و ”أحلام” .. والأخيرة تنهار على الهواء... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدد الخلاف بين الفنانتين أحلام وأصالة​، بعد فترة قصيرة على تصالحهما، وجاء ذلك بعد أن حذفت أحلام تعليق كانت شكرت فيه أصالة على رسالتها التي كتبتها تعليقاً على مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد والتي طالبت فيها بالدعاء لها بالشفاء.

ولكن يبدو بأن ردّ أصالة على تعليق أحلام لم يعجب الأخيرة فقامت بحذف التعليق، إذ كانت ردّت أصالة قائلة لأحلام:”حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”.

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وتطور الأمر إلى الأخذ والردّ بين أحلام وجمهور أصالة، إلى أن وصل الحدّ بأحلام لتعلن انها قامت بحظر أصالة عن صفحتها قائلة:”ومطربتكم بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة”.