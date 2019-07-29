إب: وفاة امرأة صعقاً بالكهرباء على يد معالج بالقرآن في "يريم"

توفت، الليلة الماضية، امرأة صعقاً بالكهرباء أثناء معالجتها عند قارئ للقرآن، في مديرية يريم شمال إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مريضه "ثلاثينة" تعاني من "المس" تتعالج في مركز للعلاج بالقرآن، تعرضت للصعق بالكهرباء من قبل معالج بالقرآن، أمام مرأى زوجها وطفلتها.
وأكدت المصادر أن المريضة جرى نقلها لمستشفى في المدينة إلى أنها فارقت الحياة بعد تعرضها لشحنة كبيرة من الكهرباء.
وانتشرت في مدينة إب ومديرياتها مراكز وعيادات التشافي بالقرآن، بشكل ملفت من دون وجود أي رقابة.
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