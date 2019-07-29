حضرموت: اغتيال شقيق القيادي في حزب الإصلاح "صلاح باتيس"

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، شقيق عضو مجلس الشورى اليمني والقيادي بحزب الإصلاح الشيخ صلاح باتيس، في حضرموت شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جميل باتيس، عصر اليوم، وسط مدينة سيئون مركز وادي حضرموت، وأردوه قتيلا على الفور.
يشار إلى أن مدينة سيئون شهدت خلال الفترة الماضية حوادث قتل واغتيالات لجنود ومواطنين.
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